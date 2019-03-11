معارض إيراني: نظام ولاية الفقيه لا يمثل الشعب ولم يعد أمامه سوى الرحيل

قال كاظم كازيرونن، المعارض الإيراني والبرفيسور بجامعة كونتكت الأمريكية، إن نظام ولاية الفقيه لا يمثل الشعب، ولم يعد أمامه سوى الرحيل.
وأشار كاظم، في تصريحات وفقاً لـ"العين الإخبارية"، إلى أن النظام الإيراني الحالي لم يعد لديه فرصة للنجاح، ويعرف أنه نظام "ميت"، مطالبا إياه بالرحيل، وبدعم دولي للشعب الإيراني في تحركه ضد النظام الفاشي.
وأكد المعارض الإيراني ضرورة أن تدرج كل دول العالم الحرس الثورى الإيراني على قوائم الإرهاب، موضحا أن هناك تفهما كبيرا من الإدارة الأمريكية لقضية الشعب الإيراني، ويؤمنون بأن التغيير بات وشيكا.
كاظم كازيرونن المعارض الايراني وبرفسور بجامعة كونتكت الأمريكية
وفتحت الاحتجاجات المتواصلة في الشارع الإيراني، على مدار 13 شهرا مضت، الباب على مصراعيه أمام رصد مؤشرات قوية عن بداية تصدع نظام ولاية الفقيه من الداخل.
وكشفت أرقام مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بواشنطن، المختصة في شؤون الأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية، عن تسجيل 7 آلاف معتقل لمشاركتهم في مظاهرات بإيران، ومقتل ما لا يقل عن ٢٦ شخصا، ما دفع مقربين من صناع القرار إلى التحذير من انهيار وشيك في النظام الحاكم بطهران.
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