فنزويلا تنفي وفاة أشخاص داخل مستشفيات بسبب انقطاع الكهرباء

اسماء السيد - كراكاس: في اليوم الثالث للانقطاع الشامل للتيّار الكهربائي في فنزويلا، نفت الحكومة الفنزويليّة الأحد ما أعلنته المعارضة ومنظّمات غير حكوميّة من أنّ هناك أشخاصاً توفوا في مستشفيات عامّة.

وقال وزير الصحّة كارلوس ألفارادو للتلفزيون الوطني "نحن مندهشون لأنّه يتمّ عبر شبكات التواصل الاجتماعي الحديث عن عدد من الوفيّات. هذا خاطئ تماماً. هذه المعلومات المغرضة لا تهدف سوى إلى إثارة قلق السكّان".

وقال إنّه يستطيع أن يؤكّد، بعد حصول عمليّات تفتيش في المؤسّسات العامّة، أنّ "90 في المئة من المولّدات كانت تعمل بعد يومين" من انقطاع التيّار.

وتابع "لقد ضمن ذلك بقاء مئات المرضى الذين كانت حالاتهم حرجة في مراكزنا، على قيد الحياة. كان هناك بين 15 و17 مريضاً تمّ نقلهم إلى مراكز أخرى، لكن بدون عواقب وخيمة".

وكانت منظّمة غير حكوميّة ذكرت السبت أنّ 15 فنزويليّاً مصابين بأمراض الكلى توفوا بسبب عدم تمكّنهم من الخضوع لجلسات غسيل كلى خلال فترة انقطاع التيّار الكهربائي في البلاد.

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وقال فرانسيسكو فالنسيا الذي يرأس مجموعة كوديفيدا للرعاية الصحّية لوكالة فرانس برس السبت "بين الأمس واليوم، سجّلنا 15 حالة وفاة، بسبب نقص الغسيل الكلوي. تسع من حالات الوفاة هذه مسجّلة في ولاية زوليا، واثنتان في ولاية تروخيو، وأربع حالات في مستشفى بيريز كارينيو في كاراكاس".

والأحد، قال زعيم المعارضة الفنزويليّة خوان غوايدو، الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيساً بالوكالة لفنزويلا، إنّه بحسب منظّمة "ميديكوس بور لا سالود" فإنّ هناك "15 وفية ناجمة عن انقطاع" التيّار الكهربائي.

وأضاف على تويتر أنّ هناك "15 ألف مريض كلى في خطر في حال لم تعد الكهرباء. من دون كهرباء، لا غسيل كلى. إنّها مأساة غير مسبوقة".

غير أنّ الوزير ألفارادو شدّد على أنّ "كلّ خدمات الطوارئ تعمل بكامل طاقتها" وأنّ الحكومة الفنزويليّة "مستعدّة لتقديم خدمات الطوارئ".