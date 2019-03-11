شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسعى الإخوان للتحريض ضد ندوات الحقوقيين الكاشفين لإرهابها فى جنيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام النجار، الباحث الإسلامى، كيف سعت الإخوان إلى الهجوم على ندوات الحقوقيين فى مدينة جنيف السويسرية والتى تفضح إرهاب الجماعة ودعم قطر للإرهابيين والمتطرفين.

وقال هشام النجار، أن فضح دور قطر فى دعم الإرهاب أمام العالم ليس فى مصلحة جماعة الإخوان لأنه سيتسبب فى ضغوط مضاعفة على قطر وفى الحد من حريتها فى مجال دعم الجماعات الارهابية وجماعة الإخوان وتمويل نشاطها الإرهابى، لذلك تشكل فرق ولجان هدفها محاولة تشويه هذه الندوات.

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وأوضح الباحث الإسلامى، أن جماعة الإخوان أداة ولا تمتلك قرارها والقرار يأتى دائما من الأطراف التى تحركها وتمولها ومركز التوجيه هو الأجهزة الاستخباراتية، فكل فاعلية أو موقف أو خطوة تقوم بها الجماعة فى أى اتجاه يأتى بعد ضوء أخضر وتوجيه مباشر من هذه الجهات.