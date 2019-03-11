الفريق كامل الوزير يؤدي اليوم اليمين الدستورية وزيرا للنقل

كتب- أشرف السيد

يؤدى الفريق كامل الوزير، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للنقل اليوم الإثنين.

وكشف الرئيس السيسي أنه تم ترشيح الفريق كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتولي منصب وزير النقل خلفا لهشام عرفات وزير النقل المستقيل عقب حادث حريق محطة مصر.وأوضح الرئيس أنه طبقا للدستور والقانون يتعين أن يحصل كامل الوزير على موافقة مجلس النواب حتى يمكنه تولى المنصب، لافتا إلى أن البرلمان كان في إجازة خلال الأيام الماضية.

وقال: "إن عقيدة الجيش أن تؤمر وينفذ فورا"، موجها كلامه للواء...