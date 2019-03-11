حكومة فنزويلا تنفي وفاة أشخاص داخل مستشفيات عامة بسبب انقطاع الكهرباء

نفى وزير الصحّة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، ما أعلنته المعارضة ومنظّمات غير حكوميّة من أنّ هناك أشخاصاً توفوا في مستشفيات عامّة، مشيرا الى "أننا مندهشون لأنّه يتمّ عبر شبكات التواصل الاجتماعي الحديث عن عدد من الوفيّات. هذا خاطئ تماماً. هذه المعلومات المغرضة لا تهدف سوى إلى إثارة قلق السكّان".
وأكد في حديث للتلفزيون الوطني أنه "بعد حصول عمليّات تفتيش في المؤسّسات العامّة، فإن 90 في المئة من المولّدات كانت تعمل بعد يومين من انقطاع التيّار"، لافتا الى أن "ذلك ضمن بقاء مئات المرضى الذين كانت حالاتهم حرجة في مراكزنا، على قيد الحياة. كان هناك بين 15 و17 مريضاً تمّ نقلهم إلى مراكز أخرى، لكن بدون عواقب وخيمة".
وكانت منظّمة غير حكوميّة ذكرت أنّ 15 فنزويليّاً مصابين بأمراض الكلى توفوا بسبب عدم تمكّنهم من الخضوع لجلسات غسيل كلى خلال فترة انقطاع التيّار الكهربائي في البلاد.
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