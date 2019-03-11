عبداللهيان: البرلمان الإيراني يرحب برفع مستوى التعاون البرلماني مع اليابان

أعلن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، أنّ "مجلس الشورى الإيراني يرحّب بأيّ تعاون لرفع مستوى العلاقات البرلمانية والسياسية بين إيران واليابان".

ووصف لدى استقباله السفير الياباني لدى طهران، ميتسوغو سايتو، العلاقات بين البلدين بـ"التاريخية"، مركّزًا على أنّ "استمرار اللقاءات السياسية والعلمية والتقنية والبرلمانية بين الجانبين، سيكون لها دور هام في تسريع العلاقات الثنائية وتسهيلها".

ولفت عبداللهيان، إلى "دور مجموعتي الصداقة في برلماني البلدين في تسهيل العلاقات"، موضحًا أنّ "نظرًا للدور الهام والبنّاء لمجموعتي الصداقة البرلمانية الايرانية واليابانية في المضي قدمًا بالعلاقات البرلمانية بين البلدين، وتسريع التعاون بين الحكومتين، فإنّ مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية اليابانية في مجلس الشورى الإيراني، ترحّب بتبادل الوفود وإجراء المحادثات مع نظيرتيها في الهيئتين البرلمانيتين باليابان".