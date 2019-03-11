مصادر الجمهورية: شهيب وقيومجيان سيشاركان في بروكسل بندوتين متخصصتين مرتبطتين بوزارتيهما

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الدعوة الرسمية إلى مؤتمر "بروكسل 3" شملت رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل الّذي تردّد انّه ربما سيعتذر عن المشاركة، من دون أن يحسم موقفه بعد، وهو ما أبلغه إلى مسؤولين محليّين ودوليّين".

أمّا في شأن مشاركة وزيري التربية والشؤون الإجتماعية أكرم شهيب وريشارد قيومجيان في المؤتمر، فقد أوضحت المصادر أنّ "الدعوة الّتي تسلّماها من الاتحاد الأوروبي تتناول مشاركتهما في ندوتين متخصّصتين، واحدة بالبرامج التربوية المخصّصة لخدمة الطلاب النازحين، وهو ملف تُمسك به وزارة التربية، والثانية ندوة خاصة بالمساعدات الإجتماعية، وهو ملف تُمسك به وزارة الشؤون الإجتماعية؛ وهي الّتي تتولّى التنسيق بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة من المؤسسات الإجتماعية الرسمية وغير الرسمية".تبطتين بوزارتيهما