غسان الخوري: دور الرابطة المارونية ايجاد التفاهمات المارونية المسحية والوطنية

لفت المرشح لرئاسة الرابطة المارونية غسان جوزف الخوري، الى "أننا نتسابق للتقديم أكثر للطائفة وللوطن. والرابطة هي للقيام بدور الرابط وايجاد التفاهمات المارونية المسحية والوطنية"، مشيرا الى أن "كل لائحة لها برنامج والبرامج لا يجب أن تكون مختلفة بل يجب أن يتوضح كيفية تنفيذها".
وشدد الخوري في حديث اذاعي على أن "الرابطة يجب أن يكون لديها مصدر تمويل يمسح لها بتمويل اللجان التي تعمل، مثل لجنة التربية والصحة والمناطق، وهذه اللجان يجب أن يكون لديهم تمويل لتنفيذ برامجها"، مبينا أنه "طالما لدينا لجان في كافة الملفات فذلك يعني أننا معنيون بكافة القضايا فاللجان مكونة إما من مختصين أو رجال سياسة سابقون أو أطباء".
وأكد أنه "لا يجب أن يكون لدينا لونا سياسيا حتى نستطيع أن نقرب وجهات النظر، فهم الرابطة يجب أن يكون تقريب وجهات النظر"، موضحا أن "المفاوضات تحصل قبل تأليف اللائحة".
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