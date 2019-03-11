حمادة: الغريب ليس له دور حقيقي بمؤتمر بروكسل وأتمنى ألا يؤدي دور المشاكس

أوضح الوزير السابق النائب مروان حمادة، أنّ "سياسة الحكومة في موضوع النازحين السوريين، رسمته وأعلنته في بيانها الوزاري، وبالتالي لا رئيبس الوزراء سعد الحريري ولا الوزراء يستيطعون الخروج عن هذا الإطار".

ورأى في حديث إذاعي، أنّ "موضوع دعوة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى مؤتمر "بروكسل 3"، موضوع شكلي، لأنّ الدعوات تأتي من قبل الاتحاد الأوروبي، والخطاب الأساسي يلقيه رئيس الوزراء باسم لبنان وباسم الوفد"، لافتًا إلى أنّ "الموضوع يكون متعلّقًا بوزارتي التربية والشؤون الأجتماعية، أي بالتعليم والإيواء".

وذكر حمادة أنّ "في الشكل، قد يدعو الحريري، الغريب إلى الانضمام للوفد إلى بروكسل، أمّا في المضمون فلا دور حقيقي للغريب في المؤتمر"، متمنيًا أن "لا يكون هناك صوتان في بروكسل: صوت الحكومة، وصوت مشاكس يكون صوت النظام السوري". ودعا الغريب إلى أن "لا يكون هناك لتأدية هذا الدور".