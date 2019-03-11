ماريو عون: لا خلفية لتشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والإصلاح يحدث من خلال البرلمان

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون، أنّ "عملية تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لم تحدث على خلفية أن هناك خطة مبرمجة، ليحصل الكلام عن هذا أو ذاك من المسؤولين بموضوع الفساد"، لافتًا إلى أنّ "المجلس مؤلّف من كلّ الكتل والفئات السياسية، وهي فئات شعبية، لديها تطلّع للتجاوب مع إرادة البلد".

وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "الإصلاح لا يمكن أن يحدث سوى من خلال مجلس النواب، ولجنة المال والموازنة لا تزال تقوم بمسح كامل وقد يسأل مجلس النواب عن ملف التوظيفات بعد أن بات عبئًا على الخزينة اللبنانية".