أكّدت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "موفدين أوروبيين شدّدوا على أنّ وحدة الموقف من معالجة معضلة النازحين السوريين تشكّل ورقة قوية لإقناع معظم الدول الأوروبية، لا سيما الصديقة منها بموقف لبنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الأوسط: موفدون أكدوا أن وحدة الموقف من ملف النازحين هو ورقة قوية للإقناع بموقف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.