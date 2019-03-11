منظمة الطيران بالصين تأمر بتعليق العمليات التجارية لكل طائرات بوينغ737

أعلنت الهيئة المنظمة للطيران في الصين، أنها طلبت من شركات الطيران المحلية تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز "بوينغ 737-8".

وكانت طائرة من طراز بوينغ 737-8 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها يوم الأحد في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

وهذا ثاني حادث تحطم لطائرة من طراز 737 ماكس الذي دخل الخدمة في 2017. ففي تشرين الأول تحطمت طائرة من طراز 737 ماكس لشركة ليون أير الإندونيسية أثناء رحلة داخلية بعد 13 دقيقة من إقلاعها لها من جاكرتا مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.