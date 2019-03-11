مصادر الجمهورية: الحريري سيؤكد ببروكسل وجوب مساعدة لبنان لتحمل أعباء النازحين

أوضحت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "لبنان يأمل في الحصول من الدول والجهات المانحة المشاركة في مؤتمر "بروكسل 3" على مساعدات تتراوح بين مليار و200 إلى 500 مليون دولار، للتخفيف من أعباء استضافة النازحين السوريين، علمًا أنّ ما طلبناه أساسًا هو مليارين و500 مليون دولار".

وبيّنت أنّ "الحريري سيؤكّد ضرورة العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين، كما ورد في البيان الوزاري، إلّا أنّه سيشدّد في الوقت ذاته على وجوب أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليّاته الأخلاقية والأممية، بالمساهمة في مساعدة لبنان ودعمه لتحمّل أعباء النازحين، ما داموا موجودين جزئيًّا أو كليًّا على أرضه".

ولفتت المصادر إلى أنّ "مؤتمر بروكسل تحديدًا ليس معنيًّا بالبحث في مسألة العودة، من دون أن يمنع ذلك احتمال التطرق إليها في مداخلات بعض المشاركين". وتعليقًا على تلميح رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان إلى أنّ مؤتمر بروكسل هو لـ"الشحاذة"، شدّدت على أنّه "إذا كانت لديه وسائل تمويل أخرى لتغطية أعباء النزوح، فليفصح عنها، لكن ما نعرفه حتّى الآن انّه لا يمكن قطف الدولارات من الأشجار".