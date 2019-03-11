اليوم.. انطلاق المؤتمر الأول لجامعات جنوب الصعيد بحضور 3 وزراء و6 محافظين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تشهد مدينة الأقصر، اليوم الاثنين، انطلاق المؤتمر الأول لجامعات جنوب الصعيد، تحت عنوان نحو خريطة تنموية مستدامة لجنوب الصعيد، والذي تمتد فعالياته خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2019، تماشيًا مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بضرورة الاهتمام بالتنمية في مختلف ربوع البلاد وخاصة جنوب الصعيد، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأوضح عزيز، أن المؤتمر سوف يشارك في فعالياته الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، واللواء مـحمـود شـعراوي وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى محافظي سوهاج والأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر والوادي الجديد، و4 رؤساء جامعات.

وقال رئيس الجامعة، إن المؤتمر يتم تنظيمه بالتعاون مع جامعات جنوب الوادي وأسوان والوادي الجديد، ويناقش العديد من المحاور التي من شأنها وضع أسس علمية لانطلاقة التنمية في هذا الغقليم من خلال منظور خريطة التنمية المستدامة 2030، والتي تبنتها الدولة المصرية وتسعى لتحقيقها، مشيرًا إلى أن عدد الباحثين المشاركين بالمؤتمر يقترب من 180 باحثًا منهم عراقيين وسودانيين وجزائريين وسعوديين، ونحو 20 شركة وما لا يقل عن 100 مستمع.​