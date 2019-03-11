"ضباط قسم الهرم واقتحام السجون".. ضمن نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الاثنين، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك المحاكمات:

- محاكمة 304 متهمين بمحاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم"، والمعروفة إعلامياً بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

ونسبت النيابة في أمر الإحالة للمتهمين من 1 إلى 304، بأنهم في الفترة بين عامي 2014 و2015، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.

وأسندت النيابة للمتهمين كذلك بأنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، واستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، كما أنهم اتحدوا جميعًا على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم؛ لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا في أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ من خلال لقاءات التنفيذية والتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم "الإخوان".

- محاكمة 11 متهمًا في قضية الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 11 متهمًا في الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وأصدرت نيابة أمن الدوله العليا قرارًا بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسبت النيابة اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لإرتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

فيما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه، وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وضمه 5 آخرين لتلك الخلية وتلقيه تمويلًا من آخرين.

- نظر معارضة الفنان أحمد عبدالله على حكم حبسه 3 أشهر

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تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الإثنين، المعارضة المقدمة من الفنان أحمد عبدالله، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالاعتداء بالضرب على زوجته الفنانة سارة نخلة.

وقضت محكمة جنح الدقي بحبس الفنان 3 أشهر وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ في اتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته الفنانة سارة نخلة.

وحررت نخلة بلاغًا اتهمت فيه زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود بالاعتداء عليها بالضرب، وذلك بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح والتي نظرت وقائع البلاغ المقيد برقم 16125 جنح الدقي، وأصدرت حكمها سالف الذكر.

- اليوم.. محاكمة ضباط قسم الهرم في اتهامهم بتعذيب مواطن حتى الموت

تنظر الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار محمد نصر، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 8 شرطيين بقسم شرطة الهرم، لاتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت.

والمتهمون في القضية هم "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة.

ووجهت النيابة لهم تهمة تعذيب المجني عليه محمود سيد محمد حسين- المتهم في جناية قتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية، داخل قسم شرطة الهرم، خلال الفترة من 13 فبراير حتى 6 مارس، لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة والإرشاد عن أداتها ومتحصلاتها.

وقالت إن المتهمين قيدوا المجني عليه، وعلقوه بنافذة إحدى غرف وحدة البحث الجنائي، وتناوبوا تكرار التعدي عليه أثناء فترة احتجازهم له ركلًا ولكمًا وصفعًا بالأيدي باستخدام عصي وصواعق كهربائية بمواضع شتى في عموم جسده، فيما صلبه المتهم الثاني (وكيل مباحث القسم آنذاك) وقيد جسده في قطعه خشبية، وجرده من ملابسه بمساعدة المتهم الثالث (رئيس مباحث القسم آنذاك) وأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته، وفق نص الاتهامات بأمر الإحالة.

- محاكمة "مرسي" و27 آخرين في "اقتحام السجون"

تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

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