الصين تعلق استخدام طائرات "بوينج 737" بعد حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

قالت هيئة الطيران المدني في الصين، اليوم الاثنين، إنها ستعلق عمل جميع الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس، بعد يوم واحد من تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من نفس الطراز.

وقالت الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التعليق سيبدأ سريانه بحلول الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، انتظارًا لإجراء المزيد من التحقيقات.

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وتستخدم شركات طيران محلية من بينها، "آير تشاينا" و"تشاينا إيسترن إيرلاينز" و"تشاينا ساوثرن إيرلاينز"، طائرات من طراز بوينج 737 ماكس.

وأصبحت سلامة الطائرة " بوينج 737 ماكس" موضع تساؤل بعد حادث الأحد الذي أسفر عن مقتل 157 شخصا، علاوة على حادث تحطم آخر وقع أكتوبر الماضي لطائرة اندونيسية من نفس الطراز.

وقالت الهيئة على موقعها على الإنترنت إنها تتبع مبدأ عدم التغاضي مطلقًا إزاء المخاطر المتعلقة بالسلامة مشيرة إلى أنها ستقوم بالاتصال بإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية.