زعيم إقليم كتالونيا السابق ينوي عرض استقلال كتالونيا على البرلمان الأوروبي

أعرب الرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارلس بوجديمون، والذي يعيش حالياً في المنفى في بلجيكا، عن رغبته في مواصلة النضال من أجل استقلال كتالونيا عن إسبانيا من داخل البرلمان الأوروبي.

وقالت وزيرة الرئاسة والمتحدثة باسم الحكومة الكتالونية إلزا ارتادي للصحفيين في برشلونة اليوم الأحد إن السياسي والصحفي السابق بوجديمون (56 عاما) يعتزم الترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي في 26 أيار/مايو المقبل بصفته المرشح الأبرز للتحالف الانفصالي "معا من أجل كتالونيا".

وكتب بوجديمون على موقع تويتر بعد اجتماع لمجلس الحزب الديموقراطي الأوروبي الكتالوني "حان الوقت لاتخاذ خطوة جديدة صوب تدويل حق كتالونيا في تقرير المصير، مباشرة من قلب أوروبا إلى العالم أجمع".

وقالت ارتادي إنه مع وجود بوجديمون بصفته المرشح الأبرز، سيكون لحركة الاستقلال "صوت حر".

وأضافت أنه يجب أن تعرف أوروبا أن الانفصاليين يتعرضون للقمع من جانب إسبانيا.