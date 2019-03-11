ديمقراطيون بارزون يحذرون ترامب من تجديد المحاولات لتمويل الجدار

حذر ديمقراطيون بارزون، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من تجديد محاولات الحصول على تمويل لبناء جداره الحدود، عقب تقارير أفادت بعزمه طلب 6ر8 مليارات دولار في اقتراحه لموازنة عام 2020 .

وقالت نانسي بيلوسي الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والسناتور تشوك شومر في بيان، إن ترامب "أضر الملايين من الأميركيين وتسبب في فوضى واسعة النطاق" عندما أغلق الحكومة عندما سعى للحصول على تمويل لجدار على طول الحدود مع المكسيك.

وقالت بيلوسي وشومر إن "الكونجرس رفض تمويل جداره واضطر للاعتراف بالهزيمة وإعادة فتح الحكومة. الأمر ذاته سيكرر نفسه إذا حاول ذلك مرة أخرى. ونأمل أن يكون قد تعلم الدرس ".

كانت وسائل إعلام من بينها نيويورك تايمز وول ستريت جورنال قد ذكرت، نقلا عن مسؤولين لم يتم تسميتهم، أن من المتوقع أن يطلب ترامب اليوم الاثنين من الكونجرس الأموال لتمويل الجدار في مقترحه لموازنة عام 2020.

وبعد أن انتقد مشرعون مسعاه السابق للتمويل، أعاد فتح الهيئات الحكومية، لكنه أعلن حالة طوارئ وطنية يوم 15فبراير.