تبرئة إندونيسية متهمة بالاشتراك في قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

أفادت وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم الاثنين بأن الإندونيسية ستي عائشة 27عاماً، المتهمة بالاشتراك في قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد تم تبرئتها من جميع التهم المنسوبة إليها.
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