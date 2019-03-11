حالة الطقس: معتدل نهارا وبارد ليلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، باردا نسبياً في المناطق الجبلية، معتدلاً في باقي المناطق نهاراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء، الليلة المقبلة، صافية بوجه عام وباردة نسبياً إلى باردة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً ربعياً ولطيفاً حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم ومغبراً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة نهارا، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجا.