بالصور.. إرهابيو "داعش" يتبعون سياسة الأرض المحروقة شرق سوريا

شنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، هجومها على آخر جيب لـ"داعش" في شرق سوريا، الأحد، بهدف القضاء على ما تبقى من التنظيم الإرهابي.



والباغوز هي آخر منطقة سكانية تخضع لسيطرة "داعش"، وكانت تشكل تهديدا أمنيا كبيرا بسبب قدرة التنظيم على شن هجمات تعتمد على أسلوب حرب العصابات.





وكانت قوات سوريا الديمقراطية أوقفت أكثر من مرة تقدمها تجاه الجيب المحاصر في قرية الباغوز الواقعة قرب الحدود مع العراق للسماح بخروج المدنيين ومنهم زوجات وأطفال مقاتلين في التنظيم.









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وقال مصطفى بالي رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، إنه لم يخرج أي مدني من الجيب منذ أمس السبت، وإن القوات لم تلحظ أي وجود للمدنيين مما دفع لاتخاذ قرار الهجوم.

وأضاف بالي في تغريدة على تويتر، أن الهجوم بدأ في السادسة مساء الأحد (1600 بتوقيت جرينتش) موضحا أن ضربات جوية استهدفت مخازن ذخيرة تابعة لداعش، مشيرا إلى وقوع اشتباكات مباشرة وقوية في الوقت الراهن.

وطُرد التنظيم من الأراضي التي سيطر عليها في سوريا والعراق، وتكبد خسائر عسكرية كبيرة في عام 2017 بفقده مدينتي الرقة السورية والموصل العراقية.

وقال أحد الإرهايين التابعين لـ"داعش" في مقابلة مع وكالة "رويترز" السبت، بعد استسلامه لقوات سوريا الديمقراطية، إن تنظيم داعش أرسل مئات الإرهابيين إلى خارج الأراضي الخاضعة لسيطرته الآخذة في الانحسار، وذلك بهدف تأسيس خلايا نائمة بالعراق وشرق سوريا، مضيفا أن التنظيم يخطط للمرحلة التالية وأنه مصمم على الرد.





يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، هي الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في سوريا، وقد دفعت التنظيم للوراء على امتداد الضفة الشرقية لنهر الفرات، وأجبرت مقاتليه وأتباعه على التقهقر إلى "الباغوز".