مسؤولون: ترامب سيطلب من الكونجرس 8.6 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك

واشنطن (رويترز)

قال مسؤولون مطّلعون على ما سيطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميزانية العام المقبل إنه سيطلب من الكونجرس الأمريكي يوم الاثنين تمويلا إضافيا بقيمة 8.6 مليار دولار للمساهمة في تكاليف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وسيمثل هذا الطلب أكثر من ستة أمثال المبلغ الذي خصصه الكونجرس للجدار في كل من العامين الماليين الماضيين ويزيد بنسبة ستة في المئة عن المبلغ الذي أعاد ترامب تخصيصه لصالح الجدار بعد إعلانه حالة الطوارئ الوطنية هذا العام.

وقال مسؤول في إدارة ترامب، طلب...