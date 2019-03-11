خارجية الصين: نأمل التوصل لأسباب تحطم الطائرة الإثيوبية بأسرع وقت

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، بأن بكين تأمل في أسرع وقت ممكن معرفة أسباب تحطم الطائرة الإثيوبية، والتي وفقا لها كانت تقل 8 مواطنين صينيين. يذكر انه قتل 157 شخصا إثر تحطم طائرة إثيوبية، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

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