خارجية أميركا تؤكد مقتل 8 من مواطنيها بحادثة الطائرة الإثيوبية

أكدت وزارة الخارجية الأميركية مقتل ما لا يقل عن 8 من رعاياها بحادثة تحطم الطائرة الإثيوبية.
وأضافت وزارة الخارجية أن سفاراتها في أديس أبابا ونيروبي بالتنسيق مع مجلس سلامة النقل القومي الأميركي، تعمل مع الحكومة الإثيوبية والخطوط الجوية الإثيوبية لتقديم كل مساعدة ممكنة.
فضلا عن ذلك أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تعازيه العميقة لأسر الضحايا.
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