مسيرات احتجاجية في العاصمة المكسيكية ضد حكومة أوبرادور

شارك الالاف من المتظاهرين في مسيرات احتجاجية ضد حكومة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال الأيام ال 100 الأولى من رئاسته على طول الشوارع في مكسيكو سيتي.

وظهر المتظاهرون في مسيرات تجوب شوارع العاصمة حاملين لافتات تندد بالاوضاع الاقتصادية ، وبحكم الرئيس المكسيكي مطالبين بتخليه عن الرئاسة .