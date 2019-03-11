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مسيرات احتجاجية في العاصمة المكسيكية ضد حكومة أوبرادور

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شارك الالاف من المتظاهرين في مسيرات احتجاجية ضد حكومة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال الأيام ال 100 الأولى من رئاسته على طول الشوارع في مكسيكو سيتي.

وظهر المتظاهرون في مسيرات تجوب شوارع العاصمة حاملين لافتات تندد بالاوضاع الاقتصادية ، وبحكم الرئيس المكسيكي مطالبين بتخليه عن الرئاسة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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