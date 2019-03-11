مسؤول روسي: سنقوم برحلة مراقبة فوق أجواء بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ

أعلن القائم بأعمال رئيس المركز الوطني الروسي للحد من الخطر النووي، العقيد رسلان شيشين، أن روسيا ستقوم برحلة مراقبة فوق أجواء بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ في الفترة من 11 إلى 15 آذار، بموجب اتفاقية "السماء المفتوحة".

وأوضح انه "في إطار تنفيذ اتفاقية السماء المفتوحة، تخطط مجموعة روسية من المفتشين للقيام بتحليقات لمراقبة الأجواء على متن طائرة روسية من طراز "إي أن-30 بي" أجواء بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، وستحلق الطائرة الروسية وفق المسار المتفق عليه، وسيتحكم متخصصو دول بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج باستعمال أجهزة الاستشعار وامتثال الخبراء الروس بأحكام البنود المنصوص عليها في اتفاقية "السماء المفتوحة".

وأضاف شيشين أن "رحلات المراقبة بموجب الاتفاقية (اتفاقية السماوات المفتوحة)، سيعزز المزيد من الانفتاح والشفافية ضمن الأنشطة العسكرية للدول المشاركة في الاتفاقية. وهذه هي الرحلة الخامسة لروسيا الاتحادية فوق أراضي الدول المشاركة في الاتفاقية خلال العام 2019".