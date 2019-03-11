الأخبار: الرئيس عون سيطرح ملف النازحين في القمة العربية بتونس

علمت "الأخبار" أن الرئيس ميشال عون يولي اهتماماً لطرح مسألة النازحين من وجهة نظر لبنان في القمّة العربية في تونس آخر الشهر الحالي، وهو سيصطحب وزير شؤون النازحين صالح الغريب من ضمن الوفد الرسمي تأكيداً على هذا الموقف.

يذكر انه في سياق الإعداد للقمة العربية في تونس، صدرت مقررات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الذي عقد قبل أيام في القاهرة، متبنيّاً في فصل "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية" البندَ السابع الذي نص على الآتي: "تحميل حزب الله الإرهابي ـــ الشريك في الحكومة اللبنانية ـــ مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية..."، كما ورد في البنود 3 و4 توصيف حزب الله بـ"الإرهابي"، الأمر الذي تحفّظ عليه لبنان.