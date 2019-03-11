الأخبار: موقف لبنان الرسمي بمؤتمر بروكسيل سيكون البيان الوزاري للحكومة

أشارت مصادر لبنانية رسمية إلى انّه "في السياسة، موقف الوفد اللبناني في مؤتمر بروكسيل للنازحين سيكون البيان الوزاري للحكومة"، مؤكّدةً أنّه لا توجد "وجهتَا نظر" في لبنان، فالجميع مُتفق على عودة النازحين إلى سوريا، ولكن الاختلاف هو حول كيفية حلّ الموضوع. فريق 8 آذار يعتقد أنّ ذلك يتحقق من خلال التواصل مع الدولة السورية، ويستطيعون أن يُجرّبوا، وإذا نجحوا فالجميع معهم. أما فريق رئاسة الحكومة، فيرى أنّ الحلّ الوحيد هو عبر المبادرة الروسية. وبإمكان روسيا أن تضغط على سوريا لتوفير الضمانات اللازمة لتأمين عودة النازحين".

ولفتت إلى ان "الهدف الأهمّ الذي سيسعى إليه لبنان في المؤتمر، ليس تثبيت الموقف السياسي المعروف، بل إقناع المجتمع الدولي من أجل أن يستمر في اعتبار أزمة النزوح أولوية، وبالتالي توفير الدعم المادي لبقائهم. وسيطلب الوفد الرسمي من الدول المانحة الاستمرار في تحمّل مسؤوليتها ودفع المال، طالما هناك نازحون في البلد". وجزمت المصادر بأنّه "ما من ورقة لبنانية ستُقدّم، فالبيان الوزاري هو المرجع، ورئيس الحكومة يُمثّل سياسة البلد".