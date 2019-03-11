أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ستيفان دوجاريك، في بيان "ان "غوتيريس تلقى بحزن عميق نبأ تحطم الطائرة المأساوي الذي وقع في أديس أبابا، والذي قتل فيه جميع الركاب وأفراد الطاقم".
وأضاف أن غوتيريش أعرب عن مشاعر المواساة لذوي الضحايا والشعب والحكومة الأثيوبية بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة.
وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة على اتصال بالسلطات الإثيوبية وتعمل عن كثب معهم لوضع تفاصيل حول موظفي المنظمة الذين قتلوا في هذه المأساة.
كانت هذه تفاصيل خبر دوجاريك: نتواصل مع إثيوبيا لوضع تفاصيل حول مقتل موظفي الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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