مصادر الأخبار:كأن المطلوب أن يذهب إلى بروكسيل من لا يريد عودة النازحين

انتقدت مصادر وزارية بارزة في حديث إلى "الأخبار" تشكيلة الوفد الذي سيشارك في مؤتمر النازحين في بروكسيل، وكأن "المطلوب أن يذهب إلى بروكسيل من لا يريد عودة النازحين ومن ينسجم مع الأجندة الغربية"، مضيفةً أن "الهدف من المشاركة يقولها المشاركون بصريح العبارة هو الحصول على الأموال للنازحين، ما يعني بقاءهم في لبنان، بدل الضغط ليتمّ دفع هذه الأموال لهم في سوريا لتشجيعهم على العودة".

وبحسب المعلومات، فإن الوفد اللبناني سيطالب بالحصول على حوالي مليارين و600 مليون دولار، منها مليار دولار لـ"المجتمع المضيف"، أي للبنانيين، فيما التجارب السابقة أثبتت أن هذه الأموال لن تدفع عبر الحكومة اللبنانية بل عبر الجهات الدولية مباشرةً للنازحين.