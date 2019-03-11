الأخبار: الحريري وافق على ضم الغريب للوفد الذي سيشارك بمؤتمر بروكسل

علمت "الأخبار" أن رئيس الحكومة سعد الحريري تذرّع بداية كرد على عدم دعوة الاتحاد الأوروبي الوزيرين صالح الغريب وجميل جبق إلى مؤتمر دعم سوريا والنازحين في بروكسيل بأن الدعوات يوجهها الاتحاد الاوروبي، قبل أن يتبيّن بأن دعوتين وجهتا الى الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وأن الجهة الداعية تترك لرئيس الحكومة تشكيل الوفد ممن يشاء من الوزراء.

وفي المعلومات ان الحريري عاد ووافق، بعد اتصالات، على ضمّ وزير شؤون النازحين صالح الغريب الى الوفد على أن يبلّغ الأخير اليوم.

فيما علمت "الأخبار" أن باسيل لن يشارك في المؤتمر "لأنه بات تضييعاً للوقت، ولارتباطه بعشاء لمناسبة 14 آذار"، علماً انه كلّف مدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير غدي خوري تمثيل الخارجية.