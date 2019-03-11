ياسين جابر: ملف الفساد غير محصور بالحسابات المالية

أكد عضو تكتل "التنمية والتحرير" ياسين جابر، في حديث تلفزيوني، أن ملف الفساد غير محصور بالحسابات المالية، مشيراً إلى أنه يجب تطبيق القوانين في عملية مكافحة الفساد، لأن في دولة القانون يتراجع الفساد، لافتاً إلى أن هناك الكثير من القوانين التي لا تطبق.

وأوضح النائب جابر أنه في المرحلة الراهنة هناك ملفان مفتوحان لا يجب أن يؤثر أحدهما على الآخر، هما ملف مكافحة الفساد والمحاسبة على الماضي وملف الإصلاح.

ولفت النائب جابر إلى أن أموال مؤتمر "سيدر" لن تأتي قبل أن تقوم الحكومة بالخطوات الإصلاحية المطلوبة، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يتضمن 3 مراحل هي الإصلاح ثم المشاريع وبعد ذلك تأتي الأموال.