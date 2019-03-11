الشرق الأوسط: القاضية عون طلبت رفع الحصانة عن محامين وأطباء بملف تقارير طبية مزورة

كشفت معلومات لصحيفة "الشرق الأوسط"، حول ملف تورّط مساعدين قضائيين بقبض رشى مالية، والتلاعب بملفات قضائية وتغيير الوصف الجرمي للاتهامات بهدف تخفيف وطأة الجرائم المنسوبة إليهم، أنّ "ملفًا واحدًا كلّف صاحبه المتهم بأنّه من أكبر تجار المخدرات في لبنان، مبلغ 600 ألف دولار، مقابل تحريف مضمون الملف، والحصول على تقارير طبية مزوّرة تتحدّث عن إصابته بمرض عضال ومميت، أسهمت في إطلاق سراحه؛ في حين أثبتت الصور والتحاليل الطبية الّتي أُخضع لها أنّه خالٍ من أي مرض".

في هذا الإطار، وفي حين تواصل هيئة التفيش القضائي تحقيقاتها حول شبهات تحوم حول قاضيين اثنين في هذا الملف، عَلِمت "الشرق الأوسط" أنّ "النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون طلبت من نقابتي المحامين والأطباء رفع الحصانة عن عدد من المحامين المتدخّلين في هذا الملف، والأطباء الّذين أسهموا بتقديم تقارير طبية مزوّرة، من أجل ملاحقتهم قضائيًّا".