مصدر للشرق الأوسط: القضاء سيذهب بالنهاية لاجتثاث الفاسدين وتنقيته من الشوائب

أكّد مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "قرار الحرب على الفساد لا هوادة فيه".

وشدّد بملف الفساد في قصور العدل، على أنّ "القضاء الّذي توكل إليه سلطة ملاحقة المجرمين والفاسدين، أولى به محاسبة الفاسدين في صفوفه، سواء كانوا قضاة أو موظفين، وكل من يتعاون معهم سواء كانوا محامين أو عناصر أمنية أو الأطباء الّذين تؤثّر تقاريرهم في مسار الملفات".

وجزم المصدر بأنّ "القضاء سيذهب في النهاية إلى اجتثاث الفاسدين وتنقية السلطة القضائية من الشوائب، حتّى لا تكون قراراتها وأحكامها موضع تشكيك وشبهات".