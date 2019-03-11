ما علاقة إيران بعمليات أفريقيا الإرهابية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حمل تقرير إعلامي أمريكي صادر عن ناشونال إنترسنت اتهامات لإيران وثلاث دول أخرى بتغذية التطرف والإرهاب في أفريقيا، وألمح إلى وجود دلائل وبراهين على أن القارة السمراء ستكون مسرحا للجماعات المسلحة التي تعمل ضد القانون في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن عددا من دول أفريقيا تحولت إلى ساحات معارك، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها بالتحرك من أجل التصدي للإرهاب، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع بأحد الفنادق الفخمة والمجمعات التجارية في العاصمة الكينية نيروبي خلال يناير الماضي وراح ضحيته 21 شخصا، ليضع علامات استفهام كبيرة، في ظل إصابة العشرات من المارة الأبرياء والكينيين العاديين.

وكانت منظمة الشباب التي تتخذ من الصومال مقرا لها أعلنت مسؤوليتها عن الحادث الإرهابي، بعد أن اشتهرت على مدار العقود الماضية بمهاجمة أهداف في شرق أفريقيا، وهجمات على طول الساحل الأفريقي، بما في ذلك موزمبيق التي استهدفت فيها النساء والأطفال والشركات الغربية، مما يشكل مصدر قلق للحكومات والمواطنين على حد سواء.

الفقر والتهميش والحرمان

يقول تقرير ناشونال إنترست إن التطرف بجميع أشكاله يتصاعد في أنحاء القارة الأفريقية، ويرى أن البطالة والفقر والحرمان والتهميش من أهم العوامل التي تسهم في ذلك، على الرغم من أن عددا من تقارير أبحاث العلوم الاجتماعية تؤكد أن رحلة التطرف فردية وشخصية.

وفي عام 2017، أكمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراسة شاملة شملت مقابلات مع نحو 50 فردا انضموا إلى جماعات إرهابية، مثل جماعة بوكوحرام وحركة الشباب، حيث سلط أكثر من 50% من المستطلعين الضوء على أنهم لا يملكون معرفة دينية تذكر، وأنهم يفضحون النظرة الشعبية التي تشير إلى أن الدين والأيديولوجيا هما العاملان الوحيدان في جعل الأفراد ينضمون إلى الجماعات المتطرفة.

صانعو السياسة الأمريكية

بالنسبة لصانعي السياسة الأمريكيين، أصبحت أفريقيا على نحو متزايد واحدة من أهم ساحات المعارك الناشئة للمتطرفين والولايات المتحدة وشركائها المتحالفين لمكافحة تهديد الجماعات المتطرفة، ويعد الهجوم الذي وقع في كينيا الشهر الماضي والقصة التي نشرت على نطاق واسع حول الكمين القاتل الذي قتل أربعة جنود أمريكيين في النيجر عام 2017 مثالين يوضحان حقيقة أن الجهود الأمريكية لمنع ووقف الهجمات التي تنشأ في أفريقيا هي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وفي العام الماضي، ناقش قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا الجنرال توماس د. والدهاوزر الخطط المحتملة لإعادة تعيين القوات الأمريكية في أفريقيا إلى مواقع أخرى في جميع أنحاء العالم، ومن المحتمل أن تكون تعليقاته نتيجة لتهديدات خارجية من أطراف أخرى، بما في ذلك إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية، على سبيل المثال لا الحصر. ومع ذلك، تبقى الحقيقة أنه بالنظر إلى الخسارة الإقليمية لداعش التي تغادر الشرق الأوسط وتوسعها إلى حدود جديدة، لا تزال أفريقيا، بما في ذلك دول مثل ليبيا والصومال والدول الهشة الأخرى في القارة، موقعا لاختيار الجماعات المتطرفة على الصعيدين المحلي وعبر الوطنية.

بوكوحرام والقاعدة وداعش

كان مركز نشاط التطرف العنيف بالتأكيد هو غرب أفريقيا ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، وتقع هذه المنطقة على حدود المنطقة الجنوبية من الصحراء، وظلت موطنا لشبكات مخدرات ومهربات غير مشروعة منذ عقود طويلة. الجماعات المتطرفة مثل بوكوحرام، جنبا إلى جنب مع تنظيم القاعدة والجماعات التابعة لداعش، تستخدم هذه المنطقة والتضاريس الشاسعة لتجنيد وإخفاء وتنظيم هيئتهم.

في الوقت الحالي يمتد التهديد إلى بلدان جديدة كانت تاريخيا محصنة ضد نشاط التطرف العنيف، وأخيرا اضطرت القوات العسكرية والمخابراتية والأمنية في دول غرب أفريقيا إلى زيادة قدرتها على مواجهة هذا التهديد، وكثير منها يسعى جاهدا للرد.

تمرد وعنف متزايد

تمكنت بوركينا فاسو من تجنب العنف الذي ابتلي به جيرانها، لكن مزيجا من الفقر والجيران غير المستقرين وضعف قوات الأمن فتح الباب أمام المتطرفين.

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استقالت حكومة بوركينا فاسو في 18 يناير الماضي عقب سلسلة من الهجمات الإرهابية، حيث أعلن ذلك الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، الذي قاد البلاد منذ عام 2015، لكن الهجمات استمرت في 28 يناير، حيث قتل الإرهابيون أربعة جنود وأصابوا خمسة آخرين على الحدود مع مالي، وذلك في اليوم التالي لقتل الإرهابيين 10 مدنيين.

وفي حين أن عددا من الهجمات حدث في شمال البلاد، على الحدود مع مالي، إلا أن التمرد المتنامي ترسخ في شرق البلاد خلال العام الماضي. ومع تزايد العنف، هناك حاجة ملحة إلى جهد دولي أكثر شمولا لمكافحة الإرهاب في بوركينا فاسو ومنعه من الانتشار إلى الدول المجاورة، مثل بنين وغانا وتوغو، وذلك بحسب تقرير من فورن بوليسي.

صفقة في جنح الظلام

منذ يناير 2016، كان هناك أكثر من 200 هجوم في البلاد، ووفقا لمجموعة الأزمات الدولية، فإن الارتفاع يرجع جزئيا إلى التدهور التدريجي للأمن منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس بليز كومباوري عام 2014، بعد 27 عاما في السلطة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن نظام كومباوري كان قد أبرم صفقات في جنح الظلام مع مختلف المقاتلين والمتشددين والجماعات المسلحة لمنعهم من شن هجمات في بوركينافاسو؛ ويعتقد كثيرون أنه عندما انتهى عهده انتهت هذه الصفقات أيضا.

إن تفاصيل المجموعات التي يزعم أن الرئيس السابق عقد الصفقات معها غير متاحة للعامة، لكن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب نشط في بوركينا فاسو لسنوات، وارتكب بعضا من أكثر الهجمات فتكا، والعوامل الخارجية تدفع أيضا إلى تصاعد الإرهاب، كما انتقلت الجماعات الإرهابية التي كانت من قبل متورطة في التمرد في مالي عبر الحدود إلى بوركينا فاسو، وهذا يشمل جماعة تسمى «أنصار الإسلام»، وهي مسؤولة عن عدد من الحوادث التي تحدث في محافظة سوم في شمال البلاد.

وأصبحت الجماعة التي تطلق على نفسها «دعم الإسلام والمسلمين»، المرتبطة بتنظيم القاعدة نشطة بشكل متزايد في البلاد، وزعمت أنها مسؤولة عن هجوم مارس 2018 ضد السفارة الفرنسية في واغادوغو وأركان الأركان العامة وقوات بوركينافاسو المسلحة.

بصمة داعش الأفريقية

يتمتع داعش في الصحراء الكبرى ببصمة متنامية في جميع أنحاء بوركينافاسو، ويستفيد من دعم السكان المحليين الذين يعيش كثيرون منهم في فقر، ويفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم، وبدأت الهجمات من هذه المجموعات تقود إلى نزوح داخلي للسكان.

وتزدهر هذه المجموعات بسبب الظروف في بوركينافاسو، مع عدم كفاية القدرات العسكرية ونقص المدربين ومسؤولي إنفاذ القانون، وارتفاع مستويات الفقر، وسوء الخدمات، ولا سيما الرعاية الصحية. ولا تزال البلاد واحدة من أفقر البلدان في العالم، حيث يعيش أقل من نصف السكان تقريبا تحت خط الفقر البالغ 1.90 دولار في اليوم.

إنفاذ القانون الذاتي

ففي حين تبذل الجهود لتحسين الوضع، تعتمد الأجهزة الأمنية في البلاد بشكل كبير على الجماعات الأهلية المحلية، الذين عملوا فعليا كجهات لإنفاذ القانون المحلي في وسط وشرق البلاد منذ ظهورهم عام 2015. وتعمل الجماعات في المناطق التي لا تصل إليها أوامر الولاية، ولا ترد على الحكومة.

وبينما تمكن السكان المحليون في عدد من الحالات من تطبيق الأمن، وقعت حوادث أثارت اضطرابات أو توترات، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم مساءلتهم من الدولة.

توفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية - ولا سيما في المناطق الريفية - هو الحد الأدنى المطلوب، مع ارتفاع معدلات وفيات الأطفال ومعدلات عالية نسبيا من الملاريا. إن بوركينا فاسو هي أكبر مساهم في العالم من حيث عدد الجنود في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة - لأنها تحقق إيرادات - ولكنها بحاجة ماسة إلى هؤلاء الجنود في الوطن للتركيز على تحسين الأمن الداخلي، ونتيجة لذلك، فإن تهديد الإرهاب قد اتسع من الحدود مع مالي إلى أجزاء أخرى من البلاد، حيث تشهد منطقة إيست، وهي واحدة من المناطق الإدارية الثلاث عشرة في البلاد، زيادة مفاجئة في الهجمات الإرهابية في إحدى المحميات الطبيعية المعروفة في غرب أفريقيا، وفي ما يبدو أنه بداية تمرد، وقعت هجمات ضد المسؤولين الحكوميين المحليين والمدارس والمعلمين.

5 دول تقدم المساعدة

للمساعدة في مكافحة المد المتصاعد للإرهاب في بوركينافاسو والحيلولة دون انتشاره، قدمت كل من فرنسا ومجموعة دول الساحل الخمس، وهي شراكة من خمس دول في منطقة الساحل المتأثرة بالإرهاب، قوات إلى المنطقة، ويجب أن تركز هذه الجهود على بوركينا فاسو بدلا من التركيز الحالي على مالي والنيجر، كما يجب أن: