شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن سداد مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية لحل أزمة النادى البحرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه تم سداد مبلغ مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية تمهيدا لحل مشكلة النادى البحرى بها، بعد أن كانت الأرض مهددة بالسحب.
وأضاف عبد المحسن سلامة، أنه يعمل حتى تسليم المهمة للنقيب الجديد ومجلسه، متابعا: "أعمل حتى اللحظة الأخيرة وما بعد اللحظة الأخيرة، ولكن بشرط إذا كان هناك تجاوب من قبل النقيب القادم والمجلس، لن أتأخر عن مساعدة المجلس الجديد فى مهامه".
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