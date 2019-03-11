موقع يرصد سبب سقوط الطائرة الإثيوبية.. واتهامات ضد "بوينج"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف موقع "فلايت رادار 24" عبر حسابه على "تويتر"، عن أن السرعة الرأسية للطائرة الإثيوبية التي سقطت صباح أمس الأحد بعد الإقلاع من مطار أديس أبابا لم تكن مستقرة، ما يعني أنها لم تكن في وضع طبيعي.

ولا يوجد أي مؤشر حتى الآن على سبب تحطم الطائرة، وقال خبراء في سلامة النقل الجوي إن من السابق لأوانه تخمين السبب، مشيرين إلى أن معظم الحوادث من هذا النوع تقع نتيجة لمجموعة من العوامل.

وأرسلت شركة بوينج تعازيها لأسر الضحايا، وقالت إنها مستعدة للمساعدة في التحقيق، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتقع مسؤولية قيادة التحقيق في حادث التحطم، وفقًا للقواعد الدولية، على إثيوبيا لكن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل سيشارك أيضًا في التحقيق لأن الطائرة المنكوبة جرى تصميمها وصناعتها في الولايات المتحدة.

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وقال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية تيولدي جبري مريم خلال مؤتمر صحفي "ذكر الطيار أنه يواجه مشكلات وأنه يريد العودة".

ويلتقي حادث الطائرة الإثيوبية مع حادث "مشابه جدًا" وقع لطائرة إندونيسية من نفس طراز بوينج 737-800 ماكس، تحطمت في أكتوبر الماضي.

وقالت شركة "نورث أميركان إيرلاينز" للطيران التي تشغل الطائرة بوينج 737 ماكس 8 إنها ستتابع التحقيق. وتشغل شركة "ساوث وست إيرلاينز" للطيران 31 طائرة من هذا النوع، بينما تشغل كل من شركتي "أميركان إيرلاينز" و"إير كندا" للطيران 24 طائرة من هذا النوع.

وقالت "ساوث وست إيرلاينز" إنها لا تزال على ثقة بأسطولها من بوينغ الذي يتجاوز عدده 750 طائرة.

ولاحقت شركة "بوينج" اتهامات بخصوص هذا الطراز من طائراتها، تفيد بأن العديد من تقنياتها كانت غير فعالة، مثل حدوث خلل في التحكم ومشكلة تزويد أجهزة الاستشعار الطيارين بمعلومات غير متناسقة.​