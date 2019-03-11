تاجر يعترف بذبح زوجته بعد 10 أيام من الزفاف: "قالتلي انت مش راجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - (الخليج 365):
اعترف تاجر ملابس، في إحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بذبح زوجته، عقب 10 أيام فقط من زواجهما، مبررًا: "قالتلي انت مش راجل".
وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا أمس الأحد، من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، ببلاغ يتهم "ف. م." 48 سنة، تاجر ملابس، بذبح زوجته "ل. ح." 22 سنة، بعد 10 أيام فقط من زواجهما.
وبسؤال المتهم، اعترف بقتلها: "قالتلي انت مش راجل"، فأنهال عليها بسكين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
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