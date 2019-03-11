خسارة فادحة للأمم المتحدة في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة

قال بيان للمنظمة الدولية للهجرة، إن 19 موظفا يعملون بالأمم المتحدة وخمس وكالات على الأقل تابعة لها لاقوا حتفهم في تحطم الطائرة الإثيوبية.

وتابع البيان أن هذه الوكالات تضم برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،

والبنك الدولي والمنظمة الدولية للهجرة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائرة ركاب تابعة لها بعد دقائق من إقلاعها متجهة إلى نيروبي صباح الأحد، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها

وعددهم 157 شخصا.

وأثار الحادث تساؤلات عن مدى أمان الطائرة بوينج 737 ماكس 8 الجديدة وهي من نفس طراز الطائرة التي تحطمت في إندونيسيا في أكتوبر.

وأقلعت الطائرة المنكوبة من مطار بولي في أديس أبابا الساعة 8.38 صباحا بالتوقيت المحلي (0538 بتوقيت جرينتش) قبل أن تفقد الاتصال مع برج المراقبة بعد ذلك بدقائق في الساعة 8.44صباحا.