كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معارض قطري مهاجمًا تميم: "لا بيهش ولا بينش.. ومجرد واجهة لقطاع الطرق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن المعارض القطرى خالد الهيل، هجومًا حادًا على أمير قطر تميم بن حمد، ونظامه، مؤكدًا أن نظامه سيسقط قريبا.

وأوضح أن "تميم" ليس إلا مجرد واجهه له، وليس حاكما بالأمر الواقع، متابعًا: "لم يطوى ملف المحتال حمد بن جاسم حتى الأن ومازالت قضية باركليز شغاله، لم يطوى ملف الاختراق والتطفل القطرى غير المشروع ، ملف الارهاب ومازالت قطر مدانه، الملف الحقوقى وانتهاكات تنظيم الحمدين ضد ابناء قطر، كأس العالم لن يقام فى قطر، وللحديث بقيه وسيسقط تنظيم الحمدين بإذن الله قريبا".

وأضاف: "تميم يعتقد أنه سينجو فقط لان شوية مستشارين محتالين ينصبون عليه وتقارير غبيه تأتيه من جهاز أمن الدوله جل مخرجاتها أن "أمورنا طيبه طال عمرك ومابه خوف" وفى الاخير أعدكم أن تميم لن يحكم قطر ابدا، الان تميم هو حاكم بالأمر الواقع وليس أمير بل لا بيهش ولا بينش مجرد واجهه لقطاع الطرق الحمدين".