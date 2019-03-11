كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: "ليس هناك ذرة واحدة من الأدلة على أننى فعلت أي شيء خاطئ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "ليس هناك ذرة واحدة من الأدلة على أننى قد فعلت أي شيء خاطئ".

وأضاف ترامب عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بدأت مطاردة الساحرة بشكل غير قانوني من قبل الملتوية هيلاري كلينتون".