المقاومة اليمنية تكشف مصير أبومسلم الزعكري

كشفت المقاومة الوطنية اليمنية، فجر الإثنين، عن مصير قائد المقاومة في بلدة "حجور"، بمحافظة حجة، وذلك بعد أنباء عن مقتله في المعارك الدائرة مع مليشيا الحوثي الانقلابية منذ قرابة شهرين.



وذكرت المقاومة الوطنية -التي يتزعمها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، في بيان صحفي، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه - أن قائد المقاومة في حجور، الشيخ أبومسلم الزعكري اعتُقل من قبل عصابة الحوثي، صباح الأحد، هو وأولاده بعد تعرضه لإصابات، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول.



وحذرت المقاومة الوطنية، بأشد العبارات، مليشيا الحوثي من مغبة المساس بقائد المقاومة في منطقة "حجور" بمحافظة حجة، والمواطنين العُزل الذين اعتقلوا من منازلهم بشكل جماعي.



وكانت مليشيا الحوثي قد اجتاحت، الأحد، قرية "الزعاكرة" في مديرية "كشر" بمحافظة حجة، وقامت بارتكاب جرائم حرب وتفجير عشرات المنازل، وتنفيذ إعدامات خارج القانون بحق رجال قبائل حجور المناهضين لها.



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وطالبت المقاومة الوطنية، المنظمات الدولية والإنسانية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن، بتحمل المسؤولية والتدخل الفوري لإنقاذ حياة الشيخ أبومسلم الزعكري وكافة أبناء حجور المعتقلين لدى عصابة الحوثي.



وعلى الرغم من اعتقال قائد حجور، إلا أن المعارك ما زالت مستمرة في باقي مناطق البلدة الواقعة ضمن نطاق مديرية "كشر"، التي تتعرض لحصار وعدوان حوثي منذ قرابة شهرين.



وأكدت مصادر لـ"العين الإخبارية"، أن رجال القبائل شنوا هجوما على مواقع المليشيا الحوثية خلال الساعات الماضية، وتمكنوا من قطع الطريق المؤدي إلى مركز مديرية " كشر".

كانت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية طالبت، الأحد، بضمان الوصول الفوري للاحتياجات الأساسية والخدمات الصحية لسكان مديرية كشر في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في مديرية "كشر"، وذلك في أعقاب تقارير عن اجتياح مليشيا الحوثي لمناطق في مديرية كشر.