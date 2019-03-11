شكرا لقرائتكم الجزائر.. تسريبات عن قرارات جديدة خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استجاب أصحاب المحلات لدعوات الاضراب، رغم قرار منظمة التجار بعدم المشاركة فيه حيث تلاحظ استجابة متفاوتة للدعوة في أماكن كثيرة.

ولم يقتصر الشلل على محلات الخواص فحسب، بل حتى بعض المؤسسات العمومية اوصدت ابوابها، هذا الرجل تعطلت مصالحه ولم يجد من يستقبله.

السلطات العليا للبلاد تواصل في صمتها حيال مطالب المتظاهرين، تسريبات تفيد بقرارات جديدة ستتخذ في الساعات المقبلة لكن كل شيء مرتبط بجديد وضع الرئيس بوتفليقة.

ويتجه الحراك الشعبي الذي يتسع يوما بعد يوم، إلى عصيان مدني وسط دعوات لضبط النفس والإبقاء على سلمية المظاهرات.

وأعلنت حملة عبد العزيز بوتفليقة أن الرئيس ماض في ترشحه للانتخابات الرئاسية متهمة قيادات في الجيش بالسعي لعرقلة ترشح الرئيس.

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وكانت طائرة عبد العزيز بوتفليقة قد حطت في مطار بوفاريك العسكري قرب الجزائر العاصمة قادمة من مدينة جنيف، حيث كان الرئيس الجزائري يتلقى العلاج في أحد مستشفياتها.

وفي الأثناء احتجز الأمن الجزائري مراسل العربية أمام مطار بوفاريك العسكري وصادر معداته، ليطلق سراحه بعد قرابة الساعة.

وأفاد مراسل "العربية" في وقت سابق بأن طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة غادرت مطار جنيف، بعيد خروج سيارات من مستشفى جنيف يرجح أن تكون موكبا لبوتفليقة، فيما انتشر الأمن الرئاسي الجزائري بجوار مطار بوفاريك العسكري بالجزائر.

واجتمع مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق، اليوم الأحد، بمسؤوليها الإقليميين تزامناً مع الحديث عن عودة الرئيس.

وهبطت طائرة حكومية جزائرية، الأحد، في مطار "كوينترين" في جنيف بعد توقع مصدر في الجزائر عودة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى البلاد في وقت لاحق اليوم.