شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام الأسبق: كل العاملين بقنوات الإخوان الإرهابية مجموعة من المأجورين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق، أن وسائل الإعلام الإخوانية هى محض كذب وخلق للشائعات والأكاذيب الباطلة ضد الدولة المصرية، لمحاولة التأثير على كيانات الدولة، بل وإثارة البلبلة فى الشارع المصرى، بالإضافة لتنفيذ الأجندة التى تقودها مجموعة من الدولة المعادية لمصر.
وأضافت عميد كلية الإعلام الأسبق فى تصريح لـ"الخليج 365" أن كل من يعمل فى هذه القنوات هم مجموعة من المأجورين، ولا يمكن أن يقال عليهم إعلاميين، أو صحفيين، فهم مجموعة تنفذ أجندة ضد دولتهم لصالح دول أخرى.
وتابعت أن حالة التخبط والانشقاقات التى تعيشها هذه القنوات الإرهابية، ما هى إلا تصارع على المصلحة الخاصة، وأن كل هذه الأمور التى تثيرها جماعة الإخوان والعاملين فى وسائل إعلامهم، هى عملية لتوزيع الأدوار، فهم يفضحون بعضهم البعض للتصارع على المصلحة، لأنه لا يوجد هدف يسيرون عليه.
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