اليوم.. افتتاح وحدة حديثي الولادة في مستشفى أبو الريش للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، وحدة حديثي الولادة بمستشفى أبو الريش "المنيرة" للأطفال.
وتتضمن الوحدة، 52 محضن رعاية مركزة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، منها 10 لخدمة حالات الصفراء ذات الخطورة وهي مجهزة بأحدث أجهزة العلاج الضوئي، مع إمكانية تغيير الدم.
ويأتي افتتاح الوحدة، إضافة للخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الأطفال بجامعة القاهرة، وحل مشكلة نقص وحدات رعاية حديثي الولادة بمصر.
ويلتقي رئيس جامعة القاهرة بمديري مستشفى الأطفال "الياباني" و"المنيرة" حيث يتم استعراض خطة تطوير مستشفى الأطفال الياباني والمنيرة وفقًا لخطة تطوير مستشفيات قصر العيني 2020.
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