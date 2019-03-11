غدا.. افتتاح مسرحي الطليعة والعرائس بعد إعادة تأهيلهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، مسرحي العرائس والطليعة بعد إعادة تاهيلهما وفق نظم الحماية المدنية الحديثة، مساء غدٍ الثلاثاء، بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي وإسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مع عدد من قيادات الوزارة.

وقالت عبدالدايم، إن مسرحي العرائس والطليعة يشكلان جزء مهم من تاريخ المسرح في مصر حيث شهدا ميلاد أعمال خالدة نجحت في تشكيل وجدان الشعب.

يشار إلى أن مسرحي العرائس والطليعة توقفا عن استضافة العروض بسبب أعمال إعادة التأهيل التي اكتملت، حيث تم تزويدهما بعدد من أحدث التقنيات الفنية إلى جانب تجيهزات تناسب ذوي القدرات الخاصة.