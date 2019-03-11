اليوم.. توقيع برتوكول تعاون بين "البيئة" وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: توقع وزارة البيئة، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسة ومشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة وجهاز شئون البيئة. ويأتي البرتوكول تفعيلًا لأوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ونيفين الجامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.​

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