والدة الشهيد "إسلام مشهور": "ربنا أرسل السيسي لمصر وشعبها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قالت سوزان مشهور والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور، إن الله عز وجل أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي "رزقًا لمصر وشعبها".

وأضافت لـ"الخليج 365"، عقب تكريم الرئيس السيسي لاسم ابنها، في الندوة التثقيفة التي عقدت صباح أمس الأحد، أنها تشكر الرئيس بعد أن اقتص لابنها، متابعة: "بكلمك كأم إن انت أخدت حق ابني وأولادك الشهداء كلهم، دم أولادنا دا اللي اتروى بيه أرض مصر الغالية، مش هيروح هدر طول ما حضرتك موجود معانا، وإحنا في ضهرك وهنساندك وهنفضل واقفين جنبك".

وتابعت: "السيسي قال لي تؤمري بإيه؟، بس هو مش مخلينا محتاجين حاجة".

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وقال اللواء محمد حلمي مشهور، والد الشهيد إسلام، إن استشهاد نجله ليس كثيرًا على مصر.

وأضاف: "إسلام كان شخص محب لوالديه ووطنه، زيّه زيّ آلاف الشباب من رجال القوات المسلحة والشرطة وهبوا حياتهم لبلدهم وترابها، وكلهم كانوا مشروع شهيد، مضيفًا: "كل يوم كنت بحس أن ابني هيستشهد".

وتابع: "الرئيس السيسي أب لكل المصريين والشهداء، ومفيش حد من أسر الشهداء محتاج أي شيئ، لأنهم يتلقون كل الرعاية والتكريم".

وكرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر أمس الأحد، أسماء بعض شهداء القوات المسلحة.​