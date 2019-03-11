شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري: علاقاتنا مع الشعب قوية والان نبدء بالتفاصيل
ومع وصفه للعلاقات بين الجيش والشعب بـ»القوية»، لم يشر إلى الاحتجاجات الحاشدة ضد سعي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لتمديد فترة حكمه، وأشار صالح إلى أن الشعب الجزائري يعرف كيف يحافظ على وطنه.
واعتبر أن ما أثبته الشعب من خصال عالية، لن يحيد عنها الجيش وهو من صلبه. وتأتي تصريحات رئيس الأركان الجزائري في وقت يتوقع أن يكون الرئيس بوتفليقة قد عاد إلى البلاد، بعد أن أمضى أسبوعين في مستشفى بسويسرا.
وغادرت طائرة بوتفليقة مطار جنيف في طريقها لقاعدة بوفاريك العسكرية بالجزائر.
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