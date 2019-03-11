شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ» تسجن ابنة زعيم المعارضة السودانية والان نبدء بالتفاصيل
وقال محامون: إن مريم رفضت دفع الغرامة، وبذلك تسجن لمدة أسبوع آخر، لافتين إلى أنها كانت اعتقلت مع شقيقتها رباح، وآخرين من أمام دار الحزب أمس، وقدموا لمحاكمة فورية أمام «الطوارئ» في مدينة أم درمان بتهم تتعلق بمشاركتهم في التظاهرات.
واعتقلت قوات الأمن أكثر من 20 متظاهرا، بينهم قادة قوى معارضة ومجتمع مدني قبل اندلاع تظاهرات حاشدة أمام دار حزب الأمة في أم درمان.
وكان «تجمع المهنيين» أعلن عن موكب احتجاجي الأحد صوب البرلمان في المدينة للاحتجاج على إعلان الطوارئ الذي يناقشه البرلمان اليوم الإثنين.
إلى ذلك، نفذ عدد من طلاب الجامعات الخاصة في الخرطوم احتجاجات ضمن الحراك الشعبي في البلاد، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط النظام.
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